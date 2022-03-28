На Запорожье в результате вражеского обстрела пострадали дети

В Запорожской области оккупанты обстреляли жилые дома. Коллаж "Сегодня"

В Запорожской области в результате вражеского обстрела пострадали двое детей 2009-го года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram-канале.

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26 марта около 22.00 в Запорожскую областную детскую больницу были доставлены парень и девушка 2009 годов рождения. Оба – жители Гуляйполя. Несовершеннолетние пострадали от взрывной волны во время обстрела и взрыва в соседнем жилом доме.

"Мальчик получил скальпированную рану носа, а девочка – огнестрельное ранение грудной клетки", – говорится в сообщении.

Глава МВД Монастырский попал под обстрел на Донбассе, не добежав до укрытия

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский во время поездки на Донбасс попал под обстрелы из артиллерии и минометов. Известно, что в это время чиновник вместе с журналистами находился в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир на своей странице в Twitter.

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"Приехал в Новолуганское снять обстрелы. Кто бы мог ожидать вот это все? Министр внутренних дел попал под обстрелы. Мы вместе с ним. Слышны разрывы артиллерии и минометы", – подписал видеоролик журналист.

На видео показано, как корреспонденту "Радио Свобода" и другим пришлось использовать наземное ситуативное укрытие вместо блиндажей.

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