На захваченную ЧАЭС приехали российские пропагандисты

К сожалению, ЧАЭС по-прежнему контролируют российские захватчики. Фото: коллаж "Сегодня"
На Чернобыльскую АЭС, временно захваченную оккупантами, прибыли российские телевизионщики, чтобы снять пропагандистский ролик.
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
"Сегодня, 24 марта 2022 года, на захваченную россиянами Чернобыльскую атомную электростанцию прибыла "свежая" группа рашистов-пропагандистов, чтобы снять очередное фейковое кино о работе станции", — говорится в сообщении.
Таким образом, оккупанты хотят убедить МАГАТЭ в "нормальности" ядерного терроризма и скрыть реальное положение дел с утечками радиации и загрязнением окружающей среды.
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, удерживающими в заложниках работников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- Сообщалось, что МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции, заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.