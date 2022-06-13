В Луганской области 50 предателей могли передавать РФ информацию о ВСУ через Starlink

СБУ с полицейскими провели в Лисичанске комплексную проверку подозрительных лиц, которые могли передавать информацию через спутниковую сеть/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Лисичанске Луганской области правоохранители проверили активность более 50 человек, с мобильных устройств которых могла передаваться информация оккупантам в отношении украинских военных.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Предатели. Они ходили в наши гумштабы пользоваться интернетом, чтобы сливать информацию россиянам, а потом города пылали. СБУ с полицейскими провели в Лисичанске комплексную проверку лиц, с мобильных устройств которых, возможно, сливалась информация о наших военных. Примечательно, что российские агенты передавали данные через спутниковую сеть "Старлинк". Именно такие установлены во всех наших гумштабах. Правоохранители проверили "активность" более 50 человек, слишком живо делившихся информацией с российскими телеграмм-каналами. Их действия могли способствовать разведывательно-подрывной деятельности в интересах РФ", – говорится в сообщении.

Также он добавил, что СБУ уже обнаружила каналы связи представителей оккупантов с так называемыми корректировщиками огня

Предатели в теробороне

Правоохранители продолжают отыскивать и передавать в руки правосудия пророссийских коллаборантов. В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам командира и участников отряда самообороны. Ему грозит до 15 лет заключения. Об этом сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Следователи ведомства завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно государственной измены 42-летнего жителя села Победа Броварского района Киевской области.

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Установлено, что обвиняемый в начале вооруженной агрессии России против Украины вместе с другими жителями села участвовал в создании формирования самообороны территориальной общины и владел информацией о личном составе, алгоритме действий и планах отряда.

Когда вражеские войска захватили населенный пункт, мужчина добровольно начал сотрудничество с оккупантами. Он не только помогал захватчикам ориентироваться на местности, но и выдал командира и других односельчан, входивших в территориальную оборону. Их взяли в плен и содержали под стражей, угрожая убийством.

По меньшей мере, пять из них подвергли пыткам. В частности, со связанными за спиной руками и надетыми на лицо шапками ставили к стене и стреляли под ноги, имитируя расстрел товарищей.

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Предателю грозит наказание до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен в суд.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в "Укроборонпроме" завелся предатель. Кроме того, мы писали, что СБУ задержала в Хмельницком предателя, предложившего России план танкового наступления на город.