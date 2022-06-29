На кого у оккупантов выменяли защитников "Азовстали"

Наши защитники вышли из "Азовстали" в середине мая / Коллаж "Сегодня"

На данный момент пока официально не сообщается, на кого Украина обменяла 144 наших защитника Мариуполя, которые сегодня вернулись на родную землю.

Сайт "Сегодня" попытался выяснить, кого мы отдали оккупантам.

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Комментарий

По нашей информации, произошел обмен поровну. Также удалось освободить одну женщину – служащую Нацгвардии.

"Большинство освобожденных – тяжело раненые. Насколько известно, среди освобожденных – морские пехотинцы, пограничники, защитники "Азовстали". Сейчас все эти защитники Украины на пути на лечение", – сообщили нам источники в нескольких силовых ведомствах.

Данные "Азова"

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Из них – 43 военнослужащих полка "Азов"", – об этом написали на телеграм-канале "Азова".

Других подробностей нет.

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Официально

Согласно информации на сайте ГУР Минобороны Украины удалось освободить:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 – Военно-морских сил;

28 – Вооруженных сил Украины;

17 – Государственной пограничной службы Украины;

9 – Территориальной обороны;

1 – Национальной полиции Украины.

Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из уволенных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.

Обстановка

Представитель пресс-службы ГУР МО во время общенационального телемарафона на канале "Украина 24" подтвердил, что большинство возвращенных домой защитников нуждаются в госпитализации. Многие из них лежачие, многие не имеют конечностей.

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29 июня стало известно, что состоялся обмен пленными между террористическим государством Россия и Украиной. Удалось вернуть 144 защитника Украины, большинство из которых – бойцы легендарного батальона "Азов".

Ранее из российского плена были освобождены 17 украинцев, из них 2 офицера и 14 солдат. Обмен провели по формуле 17 на 15. Некоторые украинские защитники также нуждались в лечении.