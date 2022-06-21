Погиб гражданин США, воевавший за Украину

Стивен Забельски. Фото: коллаж "Сегодня"

В боях с российскими оккупантами в Украине погиб 52-летний гражданин США Стивен Забельски. Согласно некрологу, опубликованному его семьей и подтвержденному Государственным департаментом, воин был убит в бою возле Дорожнянки на Запорожье 15 мая.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Таким образом, Забельски стал по меньшей мере вторым американцем, погибшим в Украине на войне.

Источник газеты в Госдепе сообщил, что ведомство поддерживает связь с семьей американца и оказывает "всю возможную консульскую помощь".

При этом дипломат не стал сообщать более подробную информацию "из уважения к семье в это трудное время".

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Забельски мог быть ветераном Сухопутных войск США.

В конце апреля сообщалось о гибели в Украине американского гражданина Уилли Джозефа Кэнсела.

Ранее журнал Rolling Stone со ссылкой на нескольких человек, знакомых с обстоятельствами смерти Забельски, сообщил, что он был ветераном армии США и погиб, подорвавшись на мине.

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Он был родом из Нью-Йорка и прожил там большую часть жизни, прежде чем переехать во Флориду в последние несколько лет, работал на стройке.

Ранее мы сообщали, что бывший британский военный погиб под Северодонецком, защищая Украину.

Также напомним, Зеленский рассказал о первой женщине Герое Украины, которой присвоили звание посмертно.