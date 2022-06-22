На Донбассе взяли в плен "денацификаторов" с вентилятором и чайником

Российские военные украли бытовую технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи Северодонецка Луганской области, который пытаются окружить российские оккупанты, военнослужащие ВСУ захватили в плен двух мародеров. При них были и "трофеи" — краденая бытовая техника. Об этом сообщает Telegram-канал Supernova+.

"Охотников за вентиляторами из России взяли в плен возле Северодонецка", – говорится в сообщении.

На фото можно видеть, что именно украли россияне: вентилятор без стойки, электрический чайник и мультиварку. Также при них была бутылка водки, которую рашисты успели распить наполовину.

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Разрешили мародерствовать

Российский оккупант в телефонном разговоре, который перехватила СБУ, подтвердил что кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются в России.

"Не мы заберем, так другие заберут. А мародерство у нас Путин разрешил. То есть это не уголовно наказуемо, мародерить. Это разрешено. Путин разрешил же, указ давал, что мародерство разрешено", – говорит оккупант.

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Кроме того, Министерство обороны Украины обнародовало своеобразный рейтинг из топ-5 вещей, которые российские военные украли в Украине.