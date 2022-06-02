На Донбассе ВСУ превратили кучу российской техники в мусор

ВСУ минусовали технику врага/Фото: коллаж: "Сегодня"
За прошедшие сутки 1 июня ВСУ отбили 13 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях. Украинские защитники уничтожили 27 единиц военной техники врага
Об этом сообщает группировка Объединенных сил.
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За сутки украинские военные уничтожили:
- 2 танка;
- 6 артиллерийских систем;
- 8 боевых бронированных машин;
- 4 вражеских автомобиля.
Кроме этого, были сбиты 7 российских беспилотных летальных аппаратов типа "Орлан-10".
Отмечается, что оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 73 гражданских объекта.
Оккупанты нанесли ракетные удары по Сумской области
Российские оккупанты выпустили шесть ракет по территории одной из громад Шосткинского района Сумской области.
"Около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской громады, Шосткинский район. Предварительно: было выпущено 6 ракет", – сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, данные по разрушениям и жертвам уточняются.
"Около 13:25 наблюдатели зафиксировали по шуму двигателя два реактивных самолета, которые вдоль границы Украины с РФ совершили около шести запусков ракет в направлении населенного пункта Гудово в поля", – рассказали украинские военные.