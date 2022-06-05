На Донбассе уничтожили высокопоставленного командира "ДНР": в ВСУ назвали имя

На Донбассе артиллерия ВСУ уничтожила Романа Кутузова / Фото: Коллаж: Сегодня

Артиллерия ВСУ 5 июня уничтожила на Донбассе командира так называемого "1-го армейского корпуса ДНР" Романа Кутузова.

Такую информацию обнародовал в Facebook офицер морской пехоты ВСУ Дмитрий Иванов.

Реклама

"Наши "задвухсотили" незаурядную птицу – командира 1 АК "ДНР" Романа Кутузова. Целый "генерал-майор". Прославился как человек, который очень любил методы господина Жукова и потому бросал мясо в бой как... как мясо", – рассказал украинский морпех.

По информации Иванова, 5 июня Кутузов "отдал 1-й и 100-й бригаде самоубийственный приказ по штурму одного населенного пункта в Донецкой области".

"Войска то ли не спешили это выполнять, то ли вообще забили на приказ – точно не известно, но Ромка был вынужден возглавить штурм, приехав на передовую. Ну такой красивый, на белом коне, прям как Безуглая в камуфляже, только красивее. В результате работы нашей арты поехал домой в пакетике. Арта, вы красавчики!" – пишет Иванов.

Оккупанты шокированы гибелью командира

В так называемой "ДНР" начали писать о гибели "высокопоставленного" командира "республики".

Реклама

Фамилия пока не называется. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин в своем Telegram-канале назвал только имя – Роман.

Реклама

В соцсетях предполагали, что речь идет о Романе Воробьеве, которого месяц назад объявили "героем ДНР".