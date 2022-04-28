На Донбассе россияне убивали украинцев, которые хотели сдаться в плен

Раскрыты зверства оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен в Донецкой области. Об этом рассказал специальный американский посланник по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак на заседании ООН, пишет The Hill.
"Теперь у нас есть достоверная информация о том, что действовавшая в окрестностях Донецка российская военная часть казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не помещала их под стражу. Если это правда, это было бы нарушением основного принципа права войны: запрета на произвольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали, ранения или другие формы инвалидизации".
Зверства российских оккупантов
- Жителя Мариуполя Дмитрия Радченко вместе с женой и маленьким ребенком насильно вывезли оккупанты в РФ. Всего российские военные депортировали около 45 тысяч украинцев. Мужчина рассказал, что людей везли в старых холодных автобусах и почти не кормили.
- СБУ перехватила телефонный разговор российского оккупанта, в котором он признается, как они расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят собак.
- Всего за период полномасштабного вторжения жертвами оккупантов стали 158 детей.
- В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей. Во время оккупации города российские военные похищали и издевались над гражданами.
- Уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями российских оккупантов в Украине.