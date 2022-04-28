На Донбассе россияне убивали украинцев, которые хотели сдаться в плен

Российские военные казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен в Донецкой области. Об этом рассказал специальный американский посланник по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак на заседании ООН, пишет The Hill.

"Теперь у нас есть достоверная информация о том, что действовавшая в окрестностях Донецка российская военная часть казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не помещала их под стражу. Если это правда, это было бы нарушением основного принципа права войны: запрета на произвольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали, ранения или другие формы инвалидизации".