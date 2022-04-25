"Мы здесь такой п*зды получили!". Переписка оккупанта о "сущем аде" в Чернобаевке

ВСУ в 17-й раз ударили по позициям оккупантов, расположенных в Чернобаевке. / Фото: CNN, Коллаж: Сегодня
Украинские военные устроили российским оккупантам "настоящий ад" в Херсонской области.
Служба безопасности Украины опубликовала переписку одного из захватчиков, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой.
"Наших тупо пачками убивают"
Как отмечается, оккупант сейчас находится в Белозерке Херсонской области.
"Тут полный пиз*ец... Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда... Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь... Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно…" – написал российский захватчик своему знакомому, находящемуся в России.
В ответ знакомый заявил, что в телевизоре в новостях сказали, что российские войска "возьмут до 9 мая Киев".
"Какой на*уй Киев?" – ответил оккупант.
По его словам, глубокие окопы, которые они начали рыть, чтобы увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины в 17-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенным в Чернобаевке Херсонской области.