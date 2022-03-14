"Мы проходим самое страшное испытание": Зеленский обратился к украинцам

В вечернем обращении к своему героически воюющему народу 13 марта президент Украины Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский заявил, что мы проходим самое страшное испытание в нашей истории, но мы это выдержим.

Видеообращение размещено на страницах в социальных сетях Офиса президента Украины.

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Обращение

"Сегодня 18-й день. 18-й день нашей войны за жизнь, за Украину, за независимость. Начало сегодняшнего дня было черным. Российские ракеты и авиабомбы снова били по нашему государству. От востока до заката. 30 ракет на одну только Львовскую область. В результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности погибли 35 человек, еще 134 человека получили ранения. Там не происходило ничего, что могло бы угрожать территории Российской Федерации. И всего в 20 километрах оттуда – границы НАТО. В прошлом году я четко предупреждал лидеров НАТО: если не будет жестких превентивных санкций против России, она пойдет войной. Мы были правы", – отметил президент Украины.

Зеленский в очередной раз потребовал от мирового сообщества закрыть небо над нашей страной, иначе следующий раз бомбы полетят в страны ЕС.

"Я говорил долгое время: "Северный поток" – это оружие, которое ударит по всей Европе. Теперь это очевидно. И сейчас я повторяю снова: если вы не закроете наше небо, то это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО. Сегодня в Киевской области был убит американский журналист Брент Рено. Его коллега ранен. Это было сознательное нападение русских военных. Они знали, что они делают. Но, похоже, не все на Западе знают, что они делают", – отметил лидер Украины.

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Нападение на монастырь

"На востоке нашей страны оккупанты решили "демилитаризировать" и "денацифицировать" Святогорскую Лавру Украинской православной церкви Московской патриархии. На момент удара на территории монастыря находились только монахи и сотни беженцев. Никакой военной цели в лавре или рядом с ней не было. Но русские войска не останавливаются даже перед ударами по лавре. Один только этот факт демонстрирует, что вся идеология российского государства просто ложь", – сказал Зеленский.

Мы лечим и военнопленных

"Сегодня я навестил наших ребят, наших защитников, которые восстанавливаются после ранений в военном госпитале. Побеседовали. Вручил награды. Ордена и медали – за мужество, за славу для Украины. И я очень хочу, чтобы мое к ним приветствие "желаю здоровья" сработало сегодня именно так мощно, как и наши Вооруженные Силы, удерживающие ключевые рубежи. Уже 18 дней. Кстати, в этом же госпитале лечат и российского военного из Рязани. Он – в одной палате с нашими защитниками. Получает ту же помощь от тех же врачей. Несмотря на то, что делал этот парень против нас, против Украины. Но врачи Украины его спасли. И это ясно. Потому что они люди, не звери.

И должны пройти эту войну так, чтобы остались мы все людьми", – сказал Зеленский и поблагодарил всех нашим медиков, у которых сегодня свой фронт.

Визит на блокпост

"Заезжал сегодня и на блокпосты. Не хотел, чтобы это было публично. Просто поддержать наших ребят поговорить. Мужественные ребята, веселые ребята, защищающие Киев и знающие, что мы победим. Чувствуется это. Победим благодаря тому, как только мы, украинцы, умеем сплачиваться.

Умеем всегда помнить о своих. Своих – по духу, по сердцу, по искренности. Встретив там, на блокпосту, чрезвычайного человека, ежедневно поддерживающего наших защитников, ежедневно привозит им кастрюлю с борщом, действительно вкусным, действительно украинским. Просто от души. И я знаю, что именно на таких людях столетиями держится наше государство. Именно таким людям мы переживем любые черные дни. Потому что мы вместе. И мы всегда защищаем своих. И свое. Не за деньги. Без принуждения. Не как пришедшие к нам. А потому что мы – украинцы", – сказал лидер Украины.