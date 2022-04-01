"Мы молились за вас в погребе": украинский военный пришел к родителям, которые месяц были в оккупации

Родные обрадовались визиту сына-военного / Фото: Коллаж: Сегодня
Во время освобождения села на Черниговщине военный ВСУ посетил родителей, которые месяц провели под оккупацией. Видео встречи опубликовало издание "Буквы".
Военный вместе с коллегами пришел к родителям, которые расплакались от счастливой встречи.
"Мальчики, спасибо вам! Как мы молились за вас в погребе..." – сказала мать военнослужащего.
Бойцы также привезли в село продукты для тех, кому они необходимы.
Война в Украине 1 апреля
- Российские войска продолжают частичный отвод подразделений с севера Киевской области в сторону границы с Беларусью. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 1 апреля.
- На Донецком и Луганском направлениях ВСУ за сутки отбили семь вражеских атак и уничтожили три танка, два бронетранспортера, две единицы автомобиля и две артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа "Орлан-10".
- Российские войска полностью вышли из Броварского района, который граничит с Киевом и Черниговской областью.
- Мариуполь остается закрытым для въезда и опасным для выезда личным транспортом.