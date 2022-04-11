Может затянуться – Жданов спрогнозировал, сколько будет длиться война в Украине

Олег Жданов рассказал, когда РФ закончит войну / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины может продлится до нескольких месяцев. Все будет зависит от того, насколько политическое руководство России, а именно Путин, будет упорствовать на выполнении тех приказов, которые он отдал.

Такое мнение военный эксперт Олег Жданов выразил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

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"Несмотря на то, что уже прошло 45 дней войны, а ведь стратегическая задача этой войны не изменилась – покорение Украины по частям, полностью, но все равно покорение Украины. И обратите внимание, что у нас политики говорят, что Россия стала чуть более разговорчивее, но все равно вопрос гарантий безопасности со стороны России остается в силе, нейтральность Украины остается в силе", – сказал Жданов.

По его словам, это фактически медленное поглощение Украины.

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"Это ультимативные требования к Украине. Признание Крыма, признание Донбасса тоже остаются. Поэтому пока мы разгромить российскую группировку не можем, согласитесь, она довольно большая, это нелегко сделать, как бы нам не хотелось. Поэтому я и говорю, что учитывая все факторы, ресурсы и возможности РФ на сегодняшний день, то это может затянутся на несколько месяцев" – добавил Жданов.

Россия снова изменила свои цели в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская "спецоперация" в Украине призвана, чтобы "покончить с безоглядным расширением и полным доминированием США в мире". Об этом Лавров сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, политика Евросоюза под руководством США отражает "озлобленность, остервенелость, которая определяется не только Украиной, а то, что в Украине создали плацдарм для подчинения России".

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"Вопреки заявлениям, что мы больше не противники. Наша спецоперация призвана положить конец безоглядному расширению, полному доминированию США в мире. Доминированию, которое идет с нарушениями международного права", — сказал Лавров.

Для примера нарушений международного права со стороны США министр привел действия Белого дома в Косово и Ираке.

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