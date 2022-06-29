Москва готовит Крым к военным действиям

ВСУ уже в пути / Коллаж "Сегодня"

В Москве как-то перестали верить в свою армию мародеров и насильников, а посему решили подготовить аннексированный полуостров Крым к возвращению туда Вооруженных сил Украины. Местные СМИ отмечают наличие признаков подготовки оккупационных "властей" к военным действиям.

Об этом, в частности, сообщает издание "Крым. Реалии".

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Что известно

В шести регионах Крыма оккупационные власти ввели высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он был объявлен с 25 июня и будет действовать минимум до 10 июля якобы для обеспечения безопасности и антитеррористической защиты полуострова. Такой режим введен на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах.

"Желтый" уровень террористической опасности решением Сергея Аксенова также объявлен на крымских объектах транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива, энергетики, промышленности, водного хозяйства и мелиорации.

Из-за "проведения антитеррористических мер" российские спецслужбы запрещают выход маломерных судов в Азовское море. Запрет распространяется, в частности, на прогулочные и спортивные парусные суда, а также надувные плавательные средства, доски для виндсерфинга и тому подобные плавсредства.

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Курортный сезон

Оккупационные власти запретили использовать ряд пляжей для отдыха. Например, в Севастополе запретили посещать пляжи в Севастопольской бухте и пляж "Ушакова балка". Запрещено посещение пляжа "Хрустальный" в ночное время, а также ограничен доступ и на несколько участков Севастопольской и Южной бухт.

Прекратила работу санитарная авиации.

Обстановка