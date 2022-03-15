Мировое сообщество должно остановить российский ядерный терроризм – Энергоатом

Энергоатом просит мировое сообщество атомщиков остановить российский ядерный терроризм. Коллаж "Сегодня"

Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин призвал руководителей Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС) посодействовать в остановке ядерного терроризма, к которому прибегают военные рф.

Об этом сообщает пресс-центр Энергоатома в Telegram со ссылкой на выступление Петра Котина перед участниками 85-го заседания Совета управляющих Парижского центра ВАО АЭС.

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Чтобы остановить ядерный терроризм со стороны российской федерации, он предложил руководителям Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, подготовить официальные заявления в ООН, НАТО и правительства и международные организации. Содержанием этих заявлений должна быть просьба закрыть украинское воздушное пространство для российской авиации и запретить военным россиям находиться в пределах 30 км от украинских мирных ядерных объектов и хранилищ отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов, а тем более атаковать такие объекты.

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