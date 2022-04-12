Миргород обстреляли ракетами – оккупанты попали по инфраструктурным объектам

Оккупанты выпустили ракеты по Миргороду / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупационные войска утроили очередную атаку на Миргород. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Снова под вражеским ударом – инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавшие и последствия уточняем", проинформировал он.

Также он отметил, что в данный момент информация о пострадавших и последствиях уточняется.

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По словам Лунина, это уже третий удар врага по городу за последние несколько дней.

Ситуация в Миргороде

С 8 по 9 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде.

2 апреля из-за ракетного удара по городу был поврежден аэропорт и вспыхнул состав горюче-смазочных материалов. Обстрел произошел в 16:50. Из-за удара были повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома, а также произошло возгорание состава горюче-смазочных материалов.

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Кроме того, российские военные нанесли ракетные удары по Полтавской области. В результате обстрелов были повреждены инфраструктурный объект и жилые дома.