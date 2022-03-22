Минус танки, ББМ и пехота: "Азов" показал уличные бои с врагом в Мариуполе (видео)

Украинские военные уничтожают оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Танкисты полка "Азов" в Мариуполе уничтожают танки, ББМ и пехоту российских оккупантов. Видео опубликовано в телеграм-канале полка.

Сообщается, что во время боя на улицах Мариуполя были уничтожены 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники.

"Азовские танкисты показали врагу, кто хозяин на улицах Мариуполя, и отправили оккупантов в ад", — говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 22 марта