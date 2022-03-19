Минус один. В Украине ликвидировали летчика, бомбившего Грузию и Сирию

Не сообщается, сколько мирных украинцев убил ликвидированный Сергей Волынец / Коллаж "Сегодня"
В России местные власти продолжают признавать одинокие факты гибели своих офицеров на войне в Украине. Глава муниципального образования Приморско-Ахтарского района РФ Максим Бандаренко в своем Телеграм-канале рассказал о похоронах одного такого оккупанта.
Что известно
"Сегодня район простился с летчиком, командиром авиационного звена, участником боевых действий в Грузии и Сирии, майором Волынцом Сергеем Михайловичем. За боевые заслуги награжден орденами и медалями, в том числе медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"", – написал Бондаренко.
Правда, в данном сообщении ничего не сказано, при каких обстоятельствах был ликвидирован майор и какие задачи он выполнял в момент гибели.
СМИ сообщают, что с начала вторжения в Украину на нашей территории погибли не менее 17 военнослужащих из Краснодарского края.
Обстановка
- Согласно официальным данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 19 марта, ВСУ уничтожили 95 самолетов и 115 вертолетов.
- Практически ежедневно наши защитники сбивают несколько вражеских летательных аппаратов. Иногда берут в плен российских летчиков. 7 марта был пойман пилот сбитого под Харьковом российского самолета. Им оказался заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшегося в Воронеже.
- А 18 марта на аэродроме в Чернобаевке, возле Херсона, силы ВСУ шестой раз подряд уничтожили авиационную технику оккупантов. Утром 19 марта в сети появились видеокадры, как по автомобильной дороге рашисты пытаются вывезти оставшиеся вертолеты в неизвестном направлении.