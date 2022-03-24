Месть? Почему Путин стирает с лица земли Мариуполь

Украинский город Мариуполь, который российские оккупанты ежедневно уничтожают, Кремль выбрал мишенью не только из-за стратегических целей

Такое мнение высказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко в интервью Наташе Влащенко на канале "Украина 24".

"В Мариуполе есть две причины. Одна – это позиция Рината Ахметова. Немаловажно в этом вопросе, что он проукраинский бизнесмен и сделал немало для развития Мариуполя. И сейчас, я считаю, его заслуги, его помощь Вооруженным силам, которые обороняют Мариуполь, очень большая. Поэтому причина здесь такая как "зуб за зуб". Ну и, конечно, это путь в Крым", – отмечает Атрошенко.