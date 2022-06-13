Мэр Святогорска предал Украину и пошел в услужение к главарю "ДНР"

Бандура сговорился с боевиками "ДНР" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский мэр Святогорска Владимир Бандура открыто перешел на сторону "ДНР". Главарь псевдореспублики Денис Пушилин провел с ним встречу и назначил "главой администрации" Святогорска, в котором из-за обстрелов РФ недавно сгорел самый большой деревянный храм Украины. Об этом сообщил сам Пушилин в своем Telegram.

Он заявил, что ранее Бандура был вынужден скрывать свою позицию от украинских властей. Также Пушилин опубликовал фото встречи с мэром-предателем.

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Дело против Бандуры

В Украине против Бандуры открыли уголовное дело после того, как он обвинил ВСУ в поджоге скита Святогорской лавры. В сообщении ГБР говорилось, что мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично пропагандирует "русский мир", дискредитирует ВСУ и государственные власти Украины.

На одном из таких видео, распространенном в социальных сетях, мэр публично поддержал пропагандистские взгляды "освободителей", дискредитируя Вооруженные силы Украины и государственную власть, распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры.

Следователи ДБР начали в отношении мэра досудебное расследование по факту государственной измены.