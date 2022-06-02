Мэр Николаева показал последствия обстрела города (фото)

Оккупанты обстреляли Николаев/Фото: коллаж: "Сегодня"

Из-за обстрела российских оккупантов в Николаеве погибли 2 человека. Также 2 человека получили ранения.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Враг снова обстрелял жилые кварталы в двух районах города. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания. Один человек погиб на месте обстрела, еще одного – госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Также известно о двух раненых.

По словам Сенкевича, на одном из адресов поврежден газопровод. Без газа осталось 80 абонентов. По другому адресу – порыв водопровода.

"В ближайшие дни ремонтные бригады все отработают", — отметил Сенкевич.

Коммунальщики города раздали людям пленку, чтобы забить поврежденные окна. Кроме того, они помогут вывезти крупногабаритный мусор и навести порядок возле домов.

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Ким сказал, когда жители Николаевской области смогут вернуться домой

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что появились признаки подготовки отступления в регионе российской армии. Оккупанты начали взрывать мосты, боясь контрнаступления украинской армии.

"У нас продолжают усиливаться обстрелы, хотя город и оживает. Поэтому те, кто имеет возможность, потерпите еще две-три недели с возвращением. Пока ВСУ их оттолкнут. Сейчас активная фаза защиты. Оккупанты в панике бегают, вывозят награбленное. Потом еще раз обсудим этот вопрос", – сказал Ким.

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