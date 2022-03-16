Спецоперация удалась! ВСУ освободили мэра Мелитополя

Мэр Мелитополя Иван Федоров - освобожден / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Мелитополя Иван Федоров, захваченный в плен российскими войсками, освобожден во время спецоперации. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Только что успешно завершилась спецоперация по освобождению из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Ваня в безопасности, только что вместе с президентом и руководителем ОП с ним пообщались", – сообщил Тимошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал мэра города в видеообращении.

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Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга рассказала, что российские пропагандисты атакуют мариупольцев и требуют на камеру рассказать, как их якобы не выпускал из города полк "Азов". На самом деле выезд из города был заблокирован из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

В понедельник в оккупированном Бердянске прошел митинг протеста, а в Мелитополе провести митинг в поддержку мэра Ивана Федорова оккупанты не дали. Захватчики оцепили площадь и оттеснили людей. Свои действия они сопровождали предупреждениями в громкоговорители о запрете митингов.

16 марта в Украине