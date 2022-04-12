Мэр Мариуполя: ключевое – поддержать жителей нашего города, где бы они ни находились

Мариупольцам оказывают гуманитарную помощь / Фото: Фонд Рината Ахметова, REUTERS, Коллаж: Сегодня

На сегодня в городе Мариуполь остаются более 100 тыс. мирных жителей. Последние 3 дня город полностью заблокирован, а заехать туда невозможно даже по прописке. Но некоторым удалось выехать раньше, и сейчас важно поддерживать всех жителей этого города.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире Украина24.

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Людям передают гуманитарную помощь

С начала боевых действия оккупанты сознательно уничтожали жилой фонд и коммунальные предприятия города. На оборону были брошены все силы, коммунальные предприятия и крупный бизнес начали совместную работу, которая позволила городу выстоять эти героические 45 суток.

Основной задачей на сегодня, по словам Бойченко, является поддержка и помощь тем мариупольцам, которые смогли покинуть город. Основные центры помощи находятся в Днепре и Запорожье, но география будет расширятся.

"Сегодня, конечно, и Ринат Ахметов, и все его фонды работают уже на гуманитарную помощь. Мы уже приняли порядка 450 тонн гуманитарной помощи, раздаём их через наши центры, один работает в Днепре, один в Запорожье. Выдали уже 170 тонн помощи. Мы планируем развивать такие центры поддержки по всей Украине. Ключевое – поддержать мариупольцев, где бы они не находились", – сказал мэр.

Напомним, Группа "Метинвест" открыла около 2 тыс. вакансий для трудоустройства сотрудников, которым пришлось покинуть Мариуполь, в Кривом Роге, Запорожье и Каменском.

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В Запорожье продолжают прибывать жители Мариуполя, нуждающиеся в помощи

Раньше мы писали, что Фонд Рината Ахметова отправил очередную партию продуктовых наборов для мариупольцев, которым удалось вырваться из заблокированного города.

Так, партию из 3 тысячами продуктовых наборов доставят в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье.

Что входит в гуманитарную помощь:

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мука;

сахар;

макароны;

тушеное мясо;

паштет;

печенье.

Раньше мы рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог девочке, которую затронули события на Донбассе, и писали о Гуманитарном хабе в Польше, в котором собирают помощь для украинцев.