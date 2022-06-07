Мариуполь тонет. Оккупанты опозорились с запуском водовопродов (видео)

Россия попала в скандал из-за воды в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе российские оккупанты включили поставку воды в Приморский район. В результате противники в очередной раз опозорились, так как начался сильный порыв. До этого они громко отчитались о ремонте 600 км водопроводных труб.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Что ж – результат видите. Мариупольцы сообщают, что такова картина фонтанов по всем водоводам на открытом пространстве. О происходящем под землей можно только догадаться. Но главное – "красную ленту" оккупанты перерезали. Эксперименты с инфраструктурой не заканчиваются без учета безопасности и угрозы", – заявил он.

Оккупанты еще раз оскандалились с подачей воды в Мариуполе

В захваченном Мариуполе российские оккупанты начали подачу воды в тестовом режиме. Вода появилась в районе Новоселовки и Восточного. В результате в городе в некоторых местах случились прорывы до 5 метров в длину, и их множество. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, ремонтировать и ликвидировать прорывы оккупанты не могут, поэтому просто пытаются уменьшить напор.

"То, о чем мы предупреждали, произошло. Фонтаны – только начало, дальше очередь за канализационными озерами и реками. Когнитивный диссонанс в действии. С одной стороны, радуешься, что у мариупольцев хоть как-то появляется вода. С другой стороны, понимаешь обратную опасность. Такова современная действительность города", – отметил Андрющенко.

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