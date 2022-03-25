Люди выживают, а город в дыму: какая сейчас ситуация в Мариуполе (фото, видео)

Мариуполь в дыму из-за обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня

Мариуполь более 3 недель находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие люди остались без жилья.

Фото и видео разрушенного Мариуполя сайту "Сегодня" прислали местные жители.

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"В городе кошмар. Газ отключили, люди колют дрова. На улице уже мангалы, полевые кухни. Выживание", – рассказала местная жительница Виктория Бевз.

Из магазинов еще в первые дни обстрелов вынесли всю еду.

Люди прячутся в бомбоубежищах, а на территории Мариуполя возникают пожары в результате постоянных бомбардировок. Десятки тысяч людей остаются в Мариуполе без еды, воды и тепла, но многим удалось уехать.

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Фото: Telegram-канал "АЗОВ-Мариуполь"

Сдача Мариуполя не обсуждается

Вопрос сдачи Мариуполя российским захватчикам даже не допускается и этот город всегда был, есть и останется украинским. Об этом заявил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков, передает "РБК-Украина".

"Позиция власти, военных и жителей остается неизменной: Мариуполь – это украинский город. Так же считает и Ринат Ахметов", – сказал он.

По словам Рыженкова, уже три недели Мариуполь обстреливается российскими войсками со всех сторон из самого разного вооружения – наземных установок, авиации и даже кораблей.

Рыженков рассказывает, что связь с жителями города практически отсутствует, и на момент окружения в Мариуполе находилось более 400 тыс. человек. Сейчас большинство прячутся в подвалах и бомбоубежищах уже три недели.

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