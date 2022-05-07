"Люди сходят с ума из-за количества тел": рассказ участника разбора завалов в Мариуполе

У большинства людей нервные срывы / Коллаж "Сегодня"
У людей в Мариуполе участились нервные срывы. Все из-за того, что под натиском оккупантов, горожане разгребают в городе завалы, под которыми находятся сотни трупов. Во время работы мариупольцы впадали в молчаливый ступор или у них случалась истерика.
Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.
"У людей, которые работают на завалах, случалась рвота, а также они впадали в молчаливый ступор. Регулярно случались истерики. Все потому, что количество человеческих тел и их фрагментов под завалами сводит с ума. Под каждым домом, который они разгребали, находилось около 80-100 трупов", – говорится в сообщении.
Советник мэра утверждает, что официальные цифры человеческих потерь в Мариуполю с реальными могут не совпадать.
"У людей в городе сейчас нервные срывы. Некоторые внезапно начинают смеяться, некоторые плачут. Люди стали больше по городу передвигаться и видят все ужасы, все разрушения. Теперь вся картина у них перед глазами. Психика и не выдерживает радости "русского мира"", - говорится в сообщении.
Возле Мариуполя обнаружили уже третью братскую могилу
Вблизи Мариуполя зафиксировали уже третье место массового захоронения людей. Выкопанные траншеи спутник обнаружил на территории кладбища оккупированного русскими войсками поселка Старый Крым в 5 км от города.
Длина новых траншей достигает более 200 метров. Первые вырытые траншеи на территории местного кладбища появились 24 марта, они были длиной около 70 метров.
Уже 7 апреля заметили, что место захоронения увеличилось, а часть траншей была закопана.
Ранее мы писали:
- Оккупанты планируют "выкурить" защитников Мариуполя и мирных жителей химическим оружием – ГУР
Оля Полякова обратилась к Реджепу Эрдогану: он может спасти жителей Мариуполя и его защитников