Луганскую область может ждать судьба Мариуполя – Гайдай

В Луганской области не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня
Луганщину может ожидать сценарий Мариуполя. А битва за Донбасс будет продолжаться несколько дней, но за эти дни наши города могут быть полностью уничтожены.
Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью 24 каналу.
"Битва за Донбасс покажет. Вся Луганщина – это Украина", – сказал он.
По его словам, эвакуироваться стоит.
"Ваша обязанность остаться живыми, если – нет, то за что мы воюем?! Позаботьтесь о собственной безопасности", – добавил Гайдай.
Потери оккупантов
С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 300 солдат, а также более 700 танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери противника с 24.02 по 10.04:
- личный состав – около 19 300 человек,
- танки ‒ 722 ед,
- боевые бронированные машины ‒ 1 911 ед,
- артиллерийские системы – 342 ед,
- РСЗО – 108 ед,
- средства ПВО – 55 ед,
- самолеты – 152 ед,
- вертолеты – 137 ед,
- автомобильная техника – 1384 ед,
- корабли / катера – 7 ед,
- цистерны с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
- специальная техника – 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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