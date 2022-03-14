"Лучший подарок!": под Мелитополем ВСУ уничтожили 200 единиц техники оккупантов – Ким

Глава Николаевской ОДА Виталий Ким написал об уничтожении техники оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по скоплению вражеской техники под Мелитополем.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram.

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"200 единиц техники в Мелитополе, расфигаченной и взятой в окружение – это лучший подарок! Слава ВСУ", – написал Ким, у которого 13 марта был День рождения.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram отметил, что техника россиян, которую они накапливали под Мелитополем (около 200 машин) была разбита украинской артиллерией под Васильевкой (Запорожская область).

Также уничтожили штаб с начальством россиян под Мелитополем.

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Под Херсоном враг разгромлен

В ночь на 13 марта ВСУ уничтожили значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области. Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге 12 марта.

"Держится Мариуполь, держатся Харьков, Чернигов, Сумы, Киевская область. На севере и в районе Харькова противник остановлен и сейчас проводит меры по перегруппировке и стягиванию сил. Активных боевых действий в данное время не проводит", – заявил Арестович.

Он также добавил, что противник определился с направлением основных ударов и сосредотачивает усилия в зоне ООС.

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