"Лучше бы на**й пошли". Сеть взорвали мемы об утонувшем крейсере "Москва"

В Сети показали мемы про крейсер "Москва". Фото: коллаж "Сегодня"

Российский ракетный крейсер "Москва", подбитый украинскими ракетами "Нептун", утонул. На эту тему в Сети начали публиковать множество мемов.

Сайт "Сегодня" собрал подборку лучших мемов о крейсере "Москва".

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил успешную атаку Вооруженных Сил Украины на ракетный крейсер РФ "Москва".

Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.

По словам пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука, россияне скрывают масштабы повреждений на "Москве". Он предположил, что крейсер будет небоеспособным как минимум год.

"Москва" – российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Входит в состав 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на Судостроительном заводе имени 61 коммунара в городе Николаеве, первоначально получил наименование "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.

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