Логистический фронт в Украине: как бизнес помогает людям во время войны

К единой логистической сети приобщаются другие крупные компании Украины и мира. / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Группа Метинвест Рината Ахметова вместе с другими бизнесами создают логистическую сеть доставки грузов, в частности гуманитарной помощи, в разные уголки Украины в период войны.

Компания призывает перевозчиков приобщаться к этой сети в качестве логистических партнеров для благородной цели – помочь людям и городам, пострадавшим от российской агрессии, доставить продукты первой необходимости, поддержать работу критических объектов инфраструктуры.

Реклама

Как присоединиться к Логистическому фронту

Для начала нужно восстановить логистические маршруты, как внутри страны, так и за пределами Украины. Группа Метинвест, UMG, ДТЭК и другие бизнесы SCM решили действовать вместе и создать национальную и международную сеть перевозчиков – "Логистический фронт Украины".

Такая сеть будет действовать на базе платформы pomich.org – кризисного логистического центра, занимающегося поиском водителей. Это платформа, объединяющая десятки транспортных компаний и организаций разных направлений. У всех них одна цель – помощь людям и городам, которые сейчас находятся в беде.

Таким образом, совместными усилиями создается единый координационный логистический центр, который будет перевозить различные грузы из Европы в Украину, в пределах нашей страны, между областями и городами и будет взаимодействовать с "Красным крестом", Фондом "Вернись живым", волонтерами по координации гуманитарных грузов Украины при ООН. К единой логистической сети приобщаются другие крупные компании Украины и мира.

Реклама

Более 35 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от войны украинцев

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и волонтеры собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей украинских городов, пострадавших в результате войны с РФ. Гуманитарную помощь украинцы получают ежедневно – через гуманитарные центры или напрямую.

Ранее компания "Метинвест" выделила 10 млн. евро на закупку средств защиты для территориальной обороны. На эти деньги будут закуплены бронежилеты, каски и аптечки для украинских бойцов.

Мы также писали, что компания "Метинвест" Рината Ахметова обеспечит проживание на базах отдыха, в санаториях, профилакториях и общежитиях в Запорожье, Кривом Роге, Каменском и Покровске, для 5,5 тыс. беженцев.