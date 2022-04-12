Кровь для защитников: донецкие шахтеры поддержали украинских воинов

Шахтеры активно поддерживают Днепропетровские больницы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Шахтеры Западного Донбасса регулярно сдают кровь для нужд медицинских заведений в Днепропетровской области.
Как сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев, днепровские больницы постоянно спасают жизнь украинским военным.
Коллеги-шахтеры помогают формировать банк крови для больниц Павлограда и Днепра. За последние полтора месяца своей кровью поделились почти 200 сотрудников из предприятий ДТЭК Энерго в Западном Донбассе, – рассказал Салеев.
У некоторых добровольцев это был первый опыт сдачи крови. Однако все шахтеры убеждены, что сейчас помощь очень нужна больницам, ведь там восстанавливаются от ран и травм военные и гражданские.
Добровольная помощь
Обычно врачи указывают, кровь какой группы им нужна и с каким резус-фактором. Далее информацию передают работникам предприятия и люди откликаются.
В течение марта и в начале апреля медики обращались с такими просьбами трижды. Каждый раз шахтеры приобщались к инициативе.
Гордимся нашими коллегами! – подчеркнул Ильдар Салеев.
Поддержка украинцев
Украинские компании и фонды активно приобщаются к восстановлению экономики и оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается. Недавно Фонд Рината Ахметова передал Харьковской областной больнице 30 тысяч единиц медикаментов. Помощь состояла из самого необходимого:
- антисептиков;
- антибиотиков;
- средств для обработки ран;
- обезболивающего;
- других лекарств.
Фонд Бориса Колесникова осуществляет масштабную эвакуацию жителей Донбасса. Жители Константиновки, Дружковки, Покровска, Славянска, Лимана и Бахмута едут в более безопасные города Украины.
Раньше мы рассказывали, на какое жилье могут рассчитывать люди, потерявшие дома из-за войны, и когда это произойдет. Александр Усик решил также открыть фонд помощи украинцам.