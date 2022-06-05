Критически низко! В Сети показали видео пролета ракеты РФ над АЭС

Пролет вражеской ракеты. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлена российская ракета "Калибр", запущенная по Киеву. Она пролетела критически низко над Южно-Украинской АЭС на Николаевщине.

Об этом сообщает "Энергоатом".

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"Видео с камер наблюдения Южно-Украинской АЭС, зафиксировавших пролет российской ракеты над станцией сегодня в 5:30 утра. Вероятно, это одна из ракет, попавших сегодня утром по Киеву", – говорится в сообщении.

Ракетный удар по Киеву

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в Дарницком и Днепровском районах столицы. Они прогремели около 6 утра.

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Также взрывы были слышны в Броварах и Васильковском районе. Воздушная тревога была объявлена в 5 утра. Позже мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что взрывы были недалеко от города, но саму местную громаду не задело.

В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры Киева нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам.

Кроме того, утром над Обуховским районом Киевской области силами ПВО сбита российская ракета. Предварительно – травмированных и разрушений нет.

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