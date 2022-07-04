Ракета по гимназии в Харькове и артудар по Криворожскому району: главное об атаках РФ за ночь (фото)

Последствия обстрела. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на утро 4 июля враг снова обстрелял Днепропетровскую область. Также Луганская область опять подверглась мощным обстрелам оккупантов.
Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.
Сумская область
За прошедшие сутки россияне выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра. Пострадали пять общин: Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская.
В воскресенье вечером россияне обстреливали из минометов и артиллерии территорию и помещение Атинского психоневрологического интерната. Вспыхнул пожар в столовой, разрушены админкорпус и общежитие. Как минимум три человека пострадали – это мирные люди, пациенты интерната. Пока они в больнице.
Днепропетровская область
В Днепропетровской области враг снова обстрелял Криворожский район, а именно Зеленодольскую и Широковскую общины. Люди не пострадали. В селе Шестерня Широковской общины в детском саду взрывной волной выбило окна. Остальные обстоятельства и последствия уточняются.
Черниговская область
На Черниговщине ночью зафиксировали два обстрела из стрелкового оружия по приграничной зоне, Корюковский район. По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.
Харьковская область
В 4 утра россияне ударили по одному из образовательных учреждений Харькова, возник пожар, часть здания разрушена. На месте работают правоохранители, предварительно пострадавших нет.
По области в течение суток оккупанты наносили артиллерийские удары по общинам Харьковского, Изюмского, Богодуховского районов области. Горели жилые дома, хозяйственные постройки, были попадания на открытых территориях на полях.
За сутки по области 4 раненых, в Харьковском районе с. Безруки – 3 погибших.
Луганская область
Оккупанты закрепились в Лисичанске. Врагу также удалось форсировать реку Северский Донец и захватить Белогоровку. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Донецкая область
Враг нарастил интенсивность обстрелов и их мощь. За сутки обстреляны: Авдеевка (жилой сектор, цеха АКХЗ); Бахмут (жилой сектор); Краматорск (гостиница, жилой сектор); Славянск (жилой сектор, рынок, садовое общество, фильтровальная станция, гаражи), Алексеево-Дружковка, Малиновка (элеватор), Новополтавка.
Повреждены 82 объекта.
За сутки в области 9 погибших, в том числе ребенок; 25 раненых, из них один ребенок.
Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.
Относительно спокойно прошла ночь на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Житомирской и Киевской областях.
Ранее мы сообщали, что РФ ударила семью ракетами по Николаеву.
Также напомним, оккупанты ударили по пляжу на Донбассе кассетными снарядами, ранены дети.