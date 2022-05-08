Командир "Азова": Оккупантов нужно было уничтожить еще на выходе из Крыма

Командир "Азова" убежден, что оккупантов нужно было уничтожить на выходе из Крыма. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупантов нужно было уничтожить еще на перешейке при выходе из Крыма под Геническом. Это было самым благоприятным местом для нанесения удара, который заблокировал бы вражеское наступление. Вместо этого оккупанты практически без боев подошли к Мариуполю.

О таком заявил командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис") в интервью "Украинской правде".

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Он считает, что в самом начале войны можно было не допустить сложившейся сейчас ситуации.

"Если бы все города, начиная с Геническа, Мелитополя и Бердянска, так же стойко держали оборону и давали бой противнику, тогда бы он точно не дошел за четыре дня из Крыма до Мариуполя". – убежден "Рэдис".

Командир "Азова" напомнил, что так как этого не произошло, защитники Мариуполя оказались в окружении.

"Потому что противник фактически без сопротивления преодолел большой километраж. Практически без боев, маршем он прошел из Крыма и оказался на западных окраинах города Мариуполь", – сказал он.

Врага нужно было уничтожить еще на выходе из Крыма

Денис Прокопенко убежден, что если бы находившиеся там войска стойко держали оборону, была бы совсем другая картина.

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"Дело в том, что противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма под Геническом. В этом районе противник был крайне ограничен в маневре и имел только единственный маршрут выдвижения. Учитывая рельеф местности, противник был канализован", – объяснил командир "Азова".

По его словам, с тактической точки зрения это было наиболее благоприятное место для нанесения огневого поражения с целью уничтожения и последующей блокировки вражеской группировки.

"Противника нужно было уничтожать там, во время выдвижения из Крыма. И этого почему-то не было сделано", – констатировал "Редис".

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