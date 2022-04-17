Когда РФ потерпит разгромное поражение в Украине – оптимистический прогноз Жданова

Жданов рассказал про дальнейший ход войны / Коллаж "Сегодня"
Российская армияможет быть полностью разгромлена в Украине уже через несколько месяцев. Однако это может произойти намного раньше благодаря военной помощи стран-союзников.
Об этом завил военный эксперт Олег Жданов в интервью OBOZREVATEL.
Уже через несколько месяцев украинская армия полностью разгромит российских оккупантов.
"Я думаю, как минимум, через несколько месяцев. Потому что наступать намного тяжелее, чем обороняться", – говорит Олег Жданов.
По словам военного эксперта, на ход войны может оказать решающее влияние помощь стран-союзников Украины, ведь они поставляют необходимое оружие украинским военным.
"Дело в том, что наличие современных вооружений или достаточного количества вооружений у нашей армии может кардинальным образом изменить ход событий в нашу пользу. Мы и так умудряемся тем вооружением, которое у нас есть, громить врага. А если нам дадут оружие в необходимом количестве и более современное, мы можем этот процесс облегчить для себя. У нас будут меньшие потери, а в масштабах всей военной кампании это позволит намного быстрее выполнить задачу по разгрому противника", – добавил Олег Жданов.
Россия несет серьезные потери
The Economist пишет, что несмотря на преимущество россиян в вооружении и численности, Украина за 24 часа нанесла России больше потерь, чем та понесла за восемь лет боев в Сирии.
Украинское противотанковое оружие оказывало серьезное сопротивление продвижению России на севере и востоке. Издание указывает, что на бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапура.
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