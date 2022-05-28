"Крылатая пехота" не помогла. Украинские военные ликвидировали оккупанта-подполковника

ВСУ уничтожили российского подполковника. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Украинские военные ликвидировали командира десантно-штурмового батальона 104-го десантно-штурмового полка, подполковника Александра Досягаева.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

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Как отмечается, Александр Досягаев даже стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021".

"Однако при встрече с украинскими воинами это не помогло. Поддержал традиции выпускников Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Денацифицирован", – говорится в сообщении.

При этом не уточняется, где и как был ликвидирован Досягаев.

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Напомним, украинские артиллеристы разгромили позиции оккупантов в Запорожской области. Они находились в пределах населенного пункта. Позиции неприятеля накрыли в районе Гуляйполя.

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