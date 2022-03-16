Кличко: Россия никогда не возьмет Киев

Виталий Кличко настроен позитивно. Фото: коллаж "Сегодня"
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что планы войск Российской Федерации взять столицу не реализуются никогда.
Об этом он сказал в эфире канала Настоящее время.
Несмотря на то что уже 3 недели идет война, планы не только взять Киев – даже взять Киев в кольцо – полностью разрушены украинскими военными, отметил Кличко.
"На сегодняшний день могу сказать ясно: работаем в коммуникации с военными, постоянно работаем с теробороной. Планы россиян взять Киев не реализуются. Никогда! Если они в крайнем случае и смогут взять какие-нибудь здания, людей они не возьмут. Город Киев – это не только стоящие в нем здания, возведенные здесь. Киев – это в первую очередь люди", – сказал он.
Мэр добавил, что обстрелами оккупанты пытаются навести страх, панику в городе, но получают обратный эффект. У людей возникает злоба, ненависть и желание мстить.
Ситуация в Украине 16 марта
- Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Американский телеканал CNN сообщил, что во вторник, 15 марта, украинские военные уничтожили несколько российских военных вертолетов в захваченном оккупантами международном аэропорту Херсона.
- Администрация Белого дома не спешит закрывать небо над Украиной, чтобы сохранить больше жизней граждан нашей страны, на жилые дома которых регулярно летят бомбы международного преступника Владимира Путина.
- Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.
- Несмотря на обстрел столицы Украины, рано утром 15 марта сюда прибыли лидеры трех европейских государств: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и его коллега из Словении Янез Янша. Выйдя к журналистам, президент Украины Владимир Зеленский заявил: "С такими друзьями мы победим".