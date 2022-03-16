Кличко: Россия никогда не возьмет Киев

Виталий Кличко настроен позитивно. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что планы войск Российской Федерации взять столицу не реализуются никогда.

Об этом он сказал в эфире канала Настоящее время.

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Несмотря на то что уже 3 недели идет война, планы не только взять Киев – даже взять Киев в кольцо – полностью разрушены украинскими военными, отметил Кличко.

"На сегодняшний день могу сказать ясно: работаем в коммуникации с военными, постоянно работаем с теробороной. Планы россиян взять Киев не реализуются. Никогда! Если они в крайнем случае и смогут взять какие-нибудь здания, людей они не возьмут. Город Киев – это не только стоящие в нем здания, возведенные здесь. Киев – это в первую очередь люди", – сказал он.

Мэр добавил, что обстрелами оккупанты пытаются навести страх, панику в городе, но получают обратный эффект. У людей возникает злоба, ненависть и желание мстить.

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