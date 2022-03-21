Китай выделит Украине гуманитарную помощь на 1,5 миллиона долларов

Китай отправит гуманитарную помощь Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Красный Крест Китая предоставит Украине гуманитарную помощь. В частности, на нее будет выделено 10 млн юаней (более 1,5 млн долларов).

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая, передает Sky News.

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Китай пошел на такой шаг после того, как президент США Джо Байден предупредил Пекин о последствиях любой помощи, которую он может оказать России для военных действий в Украине.

Это может заставить президента Китая Си Цзиньпина выбирать между давними прибыльными торговыми отношениями с Западом и растущим стратегическим партнерством с Москвой.

Ситуация в Украине 21 марта