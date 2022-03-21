Китай выделит Украине гуманитарную помощь на 1,5 миллиона долларов

Китай отправит гуманитарную помощь Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Красный Крест Китая предоставит Украине гуманитарную помощь. В частности, на нее будет выделено 10 млн юаней (более 1,5 млн долларов).
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая, передает Sky News.
Китай пошел на такой шаг после того, как президент США Джо Байден предупредил Пекин о последствиях любой помощи, которую он может оказать России для военных действий в Украине.
Это может заставить президента Китая Си Цзиньпина выбирать между давними прибыльными торговыми отношениями с Западом и растущим стратегическим партнерством с Москвой.
Ситуация в Украине 21 марта
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