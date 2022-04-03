Китай будет добиваться мира в Украине "собственным путем" — Reuters

Китай отказался осудить действия РФ в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Китай будет добиваться мира в Украине, но будет делать это на собственных условиях. Пекин отказывается от более жесткой позиции в отношении России.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Подробности

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сказал лидерам ЕС, что Пекин будет добиваться мира "собственным путем". Европейский Союз предостерег Китай от попыток содействовать России обходить западные санкции, введенные в связи с вторжением РФ на территорию Украины.

"Мы призвали Китай помочь прекратить войну в Украине. Китай не может закрывать глаза на нарушение Россией международного права, — сказал президент Европейского совета Шарль Мишель на брифинге после саммита. — Любые попытки обойти санкции или помочь России приведут к затягиванию войны".

Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что обе стороны согласились с тем, что война, которую Россия называет "специальной военной операцией", угрожает глобальной безопасности и мировой экономике.

Ли Кэцян сказал лидерам ЕС, что Китай всегда стремился к миру, способствовал переговорам и готов продолжать играть конструктивную роль в отношениях с международным сообществом. При этом страна отказалась осудить действия РФ в Украине или назвать их вторжением и неоднократно критиковала Запад за санкции.

Реклама

США помогут передать Украине танки Т-72

США поспособствуют передаче Украине танков советского производства модели Т-72. Это произойдет в ближайшие дни.

Доставка "советских" танков будет производиться из стран-партнеров НАТО. Ожидается, что США помогут облегчить соответствующий переброс в Украину танков Т-72, опыт эксплуатации которых имеют военные ВСУ.