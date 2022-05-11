Киселев рассказал о личном кроте-убийце для Путина

Киселев рассказал про угрозу для Путина / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин получил предупреждение от западных спецслужб о том, что если он осмелится использовать тактическое ядерное оружие, то они активируют "крота", который может убить главу РФ.

Об этом сообщил украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель Евгений Киселев на YouTube-канале Україна 24.

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"Путин получил от Запада предупреждение об использовании ядерного оружия. Его предупредили, что активируют "крота", и это будут очень большие последствия для него", – говорит Евгений Киселев.

Ядерной войны не будет?

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал прозвучавшую на параде 9 мая фразу президента России Владимира Путина "Мы должны уберечь мир от глобальной войны".

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"Перевожу с кремлевского на русский: ядерной войны не будет, войны с НАТО не будет. Вопрос: что будет? Будет вялотекущая попытка решить три основные задачи – выход на границы Луганской, Донецкой, Херсонской областей", – рассказал Арестович.

По его мнению, далее будет попытка удержания Россией таких границ путем проведения скрытой мобилизации, скрытого снятия техники с хранения и переброски в Украину для создания группировки, которая уже не будет иметь серьезного наступательного потенциала.

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