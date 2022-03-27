Ким записал новое видеообращение и рассказал о ситуации в Николаеве (видео)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве 27 марта спокойная ситуация, российских военных нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Свое видеообращение Ким сделал на берегу моря, на улице была солнечная погода. Он отметил, что все спокойно, сегодня выходной.

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"Воскресенье. Что-то орков не видно слава Богу", – сказал он.

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