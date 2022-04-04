Ким: В Николаеве оккупанты обстреляли пять медучреждений

Виталий Ким сообщил о новых обстрелах Николаева. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область. В понедельник, 4 апреля, из-за врагов пострадали объекты здравоохранения.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в информационном марафоне на украинских телеканалах.
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Ким рассказал, что оккупанты осуществляют обстрелы по всей Николаевской области, в том числе в Очакове и Николаеве. В результате обстрелов Николаева пострадало 5 медучреждений. При это в городе готовятся к новому возможному наступлению вражеских войск.
"В Николаеве 14 раненых, один из них ребенок и один парень умер. Очаков – 7 умерших и 19 раненых. В медучреждениях больше 400 окон выбито, мы их восстанавливаем. Сейчас мы готовы ко всем сценариям", – отметил глава Николаевской ОВА.
В Николаеве оккупанты обстреляли гинекологическое отделение
В результате вчерашнего обстрела Николаева российскими оккупантами пострадало гинекологическое отделение одной из местных больниц. Видео повреждений опубликовал городской голова Александр Сенкевич в Twitter.
По его словам, от удара по больнице никто не погиб и не был ранен.
"Последствия вчерашних обстрелов. Гинекологическое отделение одной из наших больниц. К счастью, ни медики, ни пациенты не пострадали. Когда вам говорят о денацификации – вспоминайте и это видео", – написал Сенкевич.
Кроме того, несколько ракетных ударов нанесли по Николаеву российские военные сегодня утром, 4 апреля. Специалисты собирают данные по обстрелу.
В Николаеве увеличилось количество обстрелов
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские оккупанты продолжают стрелять, но им не удастся напугать людей. Соответствующее видеообращение Ким опубликовал в своем Telegram-канале.
"У нас увеличилось количество обстрелов, каждый раз что-то стреляют, хотят нас испугать. Ничего не получится, многие сейчас возвращаются в город. Все в порядке, работаем. Позже будет еще лучше", – сказал Ким.