Ким: Удар оккупантов был по самому ценному

Виталий Ким рассказал, что число погибших под завалами ОГА возросло. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаеве увеличилось количество жертв в результате обстрела оккупантами облгосадминистрации. По состоянию на вечер 30 марта под завалами нашли уже 15 погибших.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, спасательная операция продолжается.

"Выражаю соболезнования всем семьям. Никто не останется один на один с бедой, будет компенсация от нас и государства. Этот удар не по зданию. Удар по самому ценному – нашим людям, нашей семье. Наши люди настоящие герои. Все 34 дня войны ходили на работу и выполняли свой долг. Я был сегодня в больнице, общался со своим заместителем, она побитая, но улыбается. Она толком не может брать телефон, но рвется в бой. Вот это правильное отношение к своей работе", – сказал Ким.

Глава Николаевской ОВА добавил, что в любом случае все будет хорошо и наш украинский дух не сломить.

Что известно об обстреле?

Российские оккупанты 29 марта около 8:45 обстрелялидевятиэтажное здание Николаевской областной государственной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего горения.

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Еще днем сообщалось, что в результате инцидента погибли семь человек. Однако количество жертв растет.

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