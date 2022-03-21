Киев уже не главная цель. Путин придумал "план Б" по Украине

Путин изменил стратегию войны против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент России Владимир Путин больше не ставит главной целью взять столицу, он будет пытаться заставить Украину сдать южные и восточные территории. Свою тактику он изменил из-за того, что войска РФ не смогли выполнить первоначальные планы и бои продолжаются уже более трех недель.
Об этом пишет WSJ со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"План Б" Путина
Президент РФ хочет заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. Россия хочет обеспечить "сухопутный мост" между Россией и Крымским полуостровом, а также расширить контроль над Донбассом.
При этом армия оккупантов также продолжит обстреливать мирных жителей. Путин надеется, что это заставит Владимира Зеленского согласиться на его требования, в частности на нейтральный статус.
Если "план Б" не сработает?
Чиновники США считают, что если требования Путина отклонят, он может попытаться удержать все занятые территории и продолжит войну. Вероятно, он возвращается к тактике осады. Это означает, что война может затянуться на недели, а возможно и месяцы.
При этом официальные лица штатов отмечают, что Путин может расширить свои военные цели, если его армия начнет добиваться большего успеха.
А что с Киевом?
Статус столицы пока остается открытым вопросом. По мнению чиновников, учитывая мощное сопротивление Украины, непонятно, смогут ли военные РФ собрать достаточно войск, чтобы окружить и захватить Киев.
В тексте уточняется, что интерпретация стратегии Путина – не официальная оценка разведывательного сообщества, а точка зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации.
Согласится ли Украина на требования РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может поступиться своей территориальной целостностью – есть компромиссы, на которые страна не может пойти в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Россия не может заставить граждан другой страны покориться.
"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом. Об этом говорил украинский народ. Украинцы не встречали российских солдат с букетом цветов, а встречали их храбро. Они встречали их с оружием в руках", – заявил он.