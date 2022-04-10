"Кейс фейков "на лоха": РФ обвинила Украину в обстреле Краматорска – Генштаб

РФ распространила фейк об "украинской" ракете на вокзале Краматорска / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В России распространяют очередной фейк о том, что итальянские журналисты из TG-7 по бортовому номеру якобы узнали "украинскую" ракету, атаковавшую гражданских в Краматорске. Хотя в оригинале сюжета итальянский журналист отметил, что ракета была российской.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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"Кейс фейков "на лоха". Дано: сообщения, что итальянские журналисты из TG-7 магическим образом по бортовому номеру узнали ракету, атаковавшую гражданских в Краматорске, как украинскую. Расчет, что все остальные такие же малограмотные и итальянской не знают. В распространенном фрагменте никаких слов о номерах нет. Перевод: "Это было причиной ужаса в Краматорске. Бомба с надписью... – Именно так – Российской. За детей. – Режиссер, именно эта бомба. На ней еще надпись белой краской". В оригинале, который нетрудно найти, журналист четко говорит, что ракета – российская", – говорится в сообщении.

Фейки Кремля по обстрелу вокзала

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил через несколько часов после гибели 50 человек в Краматорске, что Россия не использует такое вооружение. "Здесь нужно ориентироваться на заявление министерства обороны, исключающее применение этой ракеты со стороны наших вооруженных сил. Наши вооруженные силы такого типа ракет не используют", – передает его слова агентство "Интерфакс".

Через несколько часов после преступления против человечности высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов сообщил, что у них есть доказательства того, что именно Россия обстреляла Краматорск.

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