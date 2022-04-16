Капризный мальчик из бункера: Жданов рассказал, на что готов Путин ради победы в Украине

Военный эксперт Олег Жданов дал прогноз касательно целей Путина на май / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин запланировал на 9 мая завершить войну в Украине и захватить все необходимые ему территории, а какой ценой это будет – для него не важно. Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью сайту Обозреватель.

"Возвращаемся к военному идиотизму. Это очень напоминает тот этап Второй мировой войны, когда заградотряды гнали советские войска на немецкие пулеметы, и никто не считался с потерями. Как пел Высоцкий, "нам говорили, нужна высота, и не жалей патронов". Путину нужна победа, а какой ценой – ему все равно. Полстраны положите, но победу мне дайте. 9 мая я хочу провести парад. Капризный мальчик из бункера", – рассказал он.

По его словам, российские военные несут огромные потери личного состава и вскоре Россия может потерять всю боеспособную часть вооруженных сил РФ в этой войне.

Реклама

"Но даже если говорить о потерях врага на уровне 30-50 тысяч, то с такими темпами этих цифр можно достичь уже через два месяца. И если нам начнет поступать современное вооружение, то мы можем еще больше ускорить эти темпы", – отметил Жданов.

Путин перешел к плану "Б"

Оккупанты не смогли провести блицкриг по захвату Украины и ее столице. Поэтому президент РФ Владимир Путин перешел к плану "Б" в войне против нашей страны. РФ уже изменила свою военную стратегию и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Сделать это страна-агрессор хочет 9 мая, когда россияне празднуют День победы, президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать успехи в Украине. У российских военнослужащих находили парадную форму для шествия на Майдане Независимости.

О дате – 9 мая также сообщили СБУ. Она опубликовала очередной перехват разговора оккупанта с родственниками в России, в котором обсуждаются планы Кремля провести в Украине парад "победы" 9 мая.

Нумеролог Владислав Грицай считает, что ключевое событие, которое приведет Украину к победе в войне с Россией, произойдет меньше чем через месяц – примерно 24 апреля. По его словам, в период с 24.08 (Дня Независимости Украины) по 24.12 "первые четыре месяца после Дня Независимости у нас всегда что-то интересное происходит в стране". Второй этап из четырех месяцев, по словам Грицая, "стабилизирующий". Он приходится на 24.12 – 24.04.