Как празднуют Пасху в разрушенном войной селе под Киевом: фото

Американский журналист Нолан Петерсон отпраздновал Пасху под Киевом с бойцами теробороны / Фото: Коллаж: Сегодня
Американский журналист Нолан Петерсон посетил Киевскую область и показал, как в разрушенном войной селе Горенка празднуют Пасху.
Соответствующие фото Петерсон опубликовал на своей странице в Twitter.
"Сегодня я посетил церковь в Горенке, селе под Киевом, которое было разрушено боями, чтобы поучаствовать в праздновании Пасхи. Священник Иван настоял, чтобы я присоединился к ним за трапезой. В одно мгновение я превратился из незнакомца в друга", – сообщил американский журналист.
Петерсон рассказал, что вместе со священником посетил местный отряд территориальной обороны, чтобы отпраздновать Пасху.
"Они настояли, чтобы я присоединился к празднованию", – отметил он.
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в честь Пасхи. Глава государства поздравил всех с праздником и призвал беречь друг друга.
"В прошлом году мы встречали Пасху дома из-за пандемии. В этом году мы снова отмечаем Воскресение Христово не так, как привыкли из-за другого вируса. Из-за чумы под названием "война". Прошлогоднюю и нынешнюю угрозу объединяет одно: ничто не может одолеть Украину", – сказал Зеленский.