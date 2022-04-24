Как празднуют Пасху в разрушенном войной селе под Киевом: фото

Американский журналист Нолан Петерсон отпраздновал Пасху под Киевом с бойцами теробороны / Фото: Коллаж: Сегодня

Американский журналист Нолан Петерсон посетил Киевскую область и показал, как в разрушенном войной селе Горенка празднуют Пасху.

Соответствующие фото Петерсон опубликовал на своей странице в Twitter.

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"Сегодня я посетил церковь в Горенке, селе под Киевом, которое было разрушено боями, чтобы поучаствовать в праздновании Пасхи. Священник Иван настоял, чтобы я присоединился к ним за трапезой. В одно мгновение я превратился из незнакомца в друга", – сообщил американский журналист.

Петерсон рассказал, что вместе со священником посетил местный отряд территориальной обороны, чтобы отпраздновать Пасху.

"Они настояли, чтобы я присоединился к празднованию", – отметил он.

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