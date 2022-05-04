Как долго Россия может бомбить Украину – мнение эксперта

Чтобы уничтожить Украину, Россия достала все свои ракетные запасы, говорит Жданов / Коллаж "Сегодня"

После очередных ракетных ударов 3 мая по Львову и уничтожения боеголовок над Киевской областью эксперты попытались подсчитать, сколько ракет осталось у России. Напомним, на днях в Минобороны Украины сообщили, что с 24 февраля Москва выпустила по украинским населенным пунктам более 1300 ракет.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал "Сегодня", какой у армии РФ остался потенциал для продолжения ракетных ударов по Украине.

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Оценка эксперта

"Если взять во внимание ракеты, которые бьют по наземным целям, "воздух-земля" или "земля-земля", то до войны их количество оценивалось в 5 тыс. – 7 тыс. штук. Запад сейчас может не учитывать те ракеты, которые были сняты с вооружения. Например, "Точка У". В 2019 году она была отправлена на хранение и ее убрали из учета. А это была самая массовая ракета в СССР. Сейчас они достают их. Известно о нескольких тысяч таких ракет. Также они достали ракету "Оникс", которая была снята с вооружения, а сейчас она в боевом составе", – говорит военный эксперт.

Запустить ракетный завод

Возобновление производства новых ракет в России практически невозможно.

"Во-первых, они (россияне. – Ред.) не смогут воспроизвести платы 1970-х годов. Уже эти технологии ушли в прошлое, вернуть их физически невозможно. А новые ракеты производить не могут, потому как у них нет новых современных чипов. Когда-то называлась цифра, что Россия способна выпускать одну ракету в месяц. Речь идет о такой ракете, как "Калибр". Производственные мощности у них слабые и технологии устаревшие", – считает Жданов.

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Что касается стоимости ракет, то, по данным экспертов, например, высокоточная крылатая может стоить около 5 млн – 7 млн. долларов. Есть мнение, что именно такими вчера наносились удары по Львову. В то же время баллистическая ракета стоит не меньше 1 млн долларов.

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