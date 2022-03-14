Кадыров заявил, что уже может быть в Киеве

Где Кадыров - неизвестно, а вот его бойцы дальше первого блокпоста под Киевом не доезжают / Коллаж "Сегодня"

На фоне провала российского вторжения в Украину верный соратник международного преступника Владимира Путина Рамзан Кадыров пытается бравировать своими "подвигами" в соцсетях. Сейчас он сообщил, что возможно находится уже в Киеве.

Об этом хозяин Чечни написал на своей странице в телеграме.

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От Гостомеля до...

"Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент ещё ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились? Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать. Видимо, иностранные инструкторы и военные советники учили вас по устаревшей методике. Можете на минутку расслабиться, так как вам не придётся нас искать, – мы сами вас найдём. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец. Предложение все ещё в силе. Но не надолго. Ведь с одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с моим дорогим БРАТОМ Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух. Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждём нужной команды? У нас минутная готовность. На все воля Всевышнего!", – написано в аккаунте Кадырова.

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