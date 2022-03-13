Кадыров поручил спецназу похитить сирот из детдома под Киевом: они опоздали (видео)

Защитники славянских народов / Коллаж "Сегодня"

Согласно заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, он находится в Украине, недалеко от Киева, и уже раздает преступные приказы российскому спецназу в каком-то бункере. В частности, они планировали похищать украинских детей.

Об этом сообщил на своем телеграм-канале бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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Что известно

На своих ресурсах Кадыров разместил видео, которое, по его мнению, должно доказать его присутствие в Украине недалеко от столицы и показать, что он вступил в активную фазу войны в нашей стране. Правда, видео снято в каком-то закрытом помещении без окон и света, что не доказывает его присутствия в Украине.

"Кадыров приехал в Украину и первое, что они делают – планируют операцию по похищению детей из детского дома. Послушайте сами, что докладывают подонку Кадырову на 20-й секунде этого видео! "И сразу по-наглому подошли к детскому дому, зашли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось". В этом все суть кадыровщины: похищения, пытки, запугивание и позерство для социальных сетей. Детей из детдома, видимо, хотели использовать для очередной записи пиар- видеоролика Кадырова", – написал Геращенко.

Видосики Кадырова

О деятельности представителя Чечни в войне против Украины все узнают из его видео, которые он размещает в соцсетях. В первые дни вторжения России в нашу страну Кадыров сотрясал воздух угрозами и предупреждениями, что его головорезы возьмут Киев за три дня.

Потом Кадыров начал жаловаться, что украинцы звонят родственникам солдат-оккупантов родом из его региона и информируют их о смерти сыновей или мужей. Он убежден, что военные живы, но без связи, поэтому, наверное, приехал собирать остатки своего бандформирования по киевским лесам.

родом из его региона и информируют их о смерти сыновей или мужей. Он убежден, что военные живы, но без связи, поэтому, наверное, приехал собирать остатки своего бандформирования по киевским лесам. В начале марта в Бородянке Киевской области кадыровцы захватили психоневрологический интернат, взяв в заложники сотни пациентов и персонал. Это произошло около 13:00, к вечеру они вышли из заведения.

Пресс-секретарь белорусского лидера Светланы Тихановской Анна Красулина, ссылаясь на полученную оперативную информацию, сообщила 2 марта, что в белорусском Мозыре морги забиты убитыми чеченцами.